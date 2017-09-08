В Пангодах.

В центре образования поселка Пангоды (Надымский район) при финансовой поддержке ООО "Газпром добыча Ямбург" открылся новый кабинет лингвистической направленности.

Он укомплектован интерактивной оптической доской, проектором, мультимедийной обучающей системой, профориентационными стендами и современной мебелью.

В новом кабинете школьники с помощью новейшего программного обеспечения будут углубленно изучать русский и английский языки. А благодаря мультимедийной системе они смогут самостоятельно снимать и монтировать мультипликационные фильмы.



Фото: МОУ "Центр образования" поселка Пангоды

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург", предприятие взяло шефство над пангодинской школой в 2015 году. За три года учебному учреждению было перечислено около 3 миллионов рублей. На эти средства приобретен лингафонный кабинет, закуплено мультимедийное оборудование.

Следует отметить, что с 2016 года на базе школы реализуется проект "Газпром-классы".