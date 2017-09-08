До 150 тысяч.

Все пострадавшие в сургутской резне получат от 50 до 150 тысяч рублей компенсации. Такое решение приняла гордума, передает "Уралинформбюро".

Сумма зависит от степени тяжести причиненного здоровью вреда. Легкие травмы депутаты оценили в 50 тысяч рублей, средние - в 100 тысяч, тяжкие - в 150 тысяч.

Резня произошла 19 августа 2017 года. На прохожих с ножом напал 19-летний Артур Гаджиев. Он ранил 8 человек. Спустя некоторое время полицейские ликвидировали нападавшего. Ответственность взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство", однако официально версия теракта не признается.

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