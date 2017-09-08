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Американцы нашли способ оттянуть старостьСегодня в 12:09

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Первыми "помолодели" плодовые мушки.

Биологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашли способ замедлить старение организма. Он подходит для нематод, мышей и обезьян. Результаты исследования размещены в журнале Nature Communications.

В ходе эксперимента с плодовыми мушками ученым удалось продлить жизнь самцам на 12%, а самкам - на 20%. Чтобы добиться этого, они искусственно стимулировали выработку белка Drp1, содержание которого падает с возрастом. В результате опыта у мушек стало уменьшаться количество крупных митохондрий - органоидов, чье появление коррелирует со старением.

Параллельно выяснилось, что к уничтожению поврежденных митохондрий и торможению старения ведет активизация гена Atg1. По словам исследователей, это подобно омоложению мышечной ткани среднего возраста, передает "Уралинформбюро".

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