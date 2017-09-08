×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"МРСК Урала" ввела режим "технологической тишины"Сегодня в 12:08

  • Текст

В честь выборов.

В ОАО "МРСК Урала" в связи с выборами ввели режим "технологической тишины". Он начал действовать 8 сентября с 12.00, подразумевая полный запрет на все плановые работы и переключения за исключением аварийных работ.

Данная мера необходима для того, чтобы обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение избирательных участков на территории Свердловской области и Пермского края, где в 10 сентября пройдут выборы глав регионов, а также на Южном Урале, где состоятся выборы в органы местного самоуправления.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, в период подготовки к Единому дню голосования энергетики предприняли ряд дополнительных мер по обеспечению надежного электроснабжения избирательных участков на подведомственной территории. Произведен внеочередной осмотр электросетевых объектов, обеспечивающих электроэнергией избирательные комиссии и участки.

Приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов электросетевого комплекса. Проведены инструктажи персонала, на случай нештатных ситуаций налажено взаимодействие с местными подразделениями МЧС России, МВД, ФСБ.

В день выборов наготове будут находиться несколько сотен аварийно-восстановительных бригад. Кроме того, подготовлены резервные источники электроснабжения – передвижные электростанции различной мощности.

Накануне и в день выборов энергетики ОАО "МРСК Урала" выйдут на круглосуточное дежурство.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×