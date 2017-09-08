В честь выборов.

В ОАО "МРСК Урала" в связи с выборами ввели режим "технологической тишины". Он начал действовать 8 сентября с 12.00, подразумевая полный запрет на все плановые работы и переключения за исключением аварийных работ.

Данная мера необходима для того, чтобы обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение избирательных участков на территории Свердловской области и Пермского края, где в 10 сентября пройдут выборы глав регионов, а также на Южном Урале, где состоятся выборы в органы местного самоуправления.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, в период подготовки к Единому дню голосования энергетики предприняли ряд дополнительных мер по обеспечению надежного электроснабжения избирательных участков на подведомственной территории. Произведен внеочередной осмотр электросетевых объектов, обеспечивающих электроэнергией избирательные комиссии и участки.

Приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов электросетевого комплекса. Проведены инструктажи персонала, на случай нештатных ситуаций налажено взаимодействие с местными подразделениями МЧС России, МВД, ФСБ.

В день выборов наготове будут находиться несколько сотен аварийно-восстановительных бригад. Кроме того, подготовлены резервные источники электроснабжения – передвижные электростанции различной мощности.

Накануне и в день выборов энергетики ОАО "МРСК Урала" выйдут на круглосуточное дежурство.