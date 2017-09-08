Екатеринбург объединил людей с инвалидностью со всего мираСегодня в 13:47
- Текст
- Комментарии (1)
На первом Всемирном конгрессе.
В Екатеринбурге с 7 по 10 сентября 2017 года проходит первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья.
Больше половины его делегатов – иностранцы. Участники приехали в столицу Урала из 28 стран мира, включая Новую Зеландию, Непал, Великобританию, Китай, Германию, США, Австрию, Аргентину, Бельгию, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан. Россию представляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Ростова, Самары, Ярославля, Рязани, Омска, Екатеринбурга и других городов, передает корреспондент "Уралинформбюро".
Конгресс насыщен мероприятиями. В течение трех дней будут проходить мастер-классы, дискуссионные группы, экскурсии. 8 сентября в ДИВСе состоялось знаковое мероприятие - подиумная дискуссия "Увидеть ценность каждого". На сцену поднялись люди, чьи истории – пример для каждого.
"Я потеряла зрение в 16 лет. В первое время находилась в шоковом состоянии. В Непале это особенно тяжело – быть женщиной и быть незрячей. Многие думали тогда, что для меня конец всем мечтам: я не смогу ни учиться, ни работать, ни выйти замуж. Но я справилась с этим: занимаюсь любимым делом, танцую. Замуж, правда, еще не вышла, но скоро собираюсь", - рассказала, улыбаясь, танцовщица из Непала Сристи Кей Си.
По ее словам, людям с ОВЗ каждый день приходится доказывать свои возможности и дееспособность. "Жизнь человека с инвалидностью похожа на большой спорт. Ежедневно приходится преодолевать себя", - заключила она.
Своей историей поделился и российский паралимпиец Сергей Бурлаков, потерявший кисти рук и стопы ног: "В жизни бывает разное, нельзя сдаваться. Я много занимаюсь спортом, стал чемпионом РФ по плаванию и легкой атлетике. А 15 лет назад любимая жена подарила мне сына. Самое главное, что дает нам конгресс - это возможность собираться вместе, чтобы оценить свои ограничения и понять свои возможности. И двигаться дальше".
Приехавшая из Новой Зеландии девушка заметила, что, как правило, люди с инвалидностью живут обособленно – на попечении других людей: "Но это не мой выбор. Для меня очень важно быть самостоятельной: я путешествую, занимаюсь йогой, а в будущем хочу освоить профессию бариста".
Делегаты конгресса пришли к выводу, что для людей с ОВЗ очень важно быть не только самостоятельными, но и полезными, эффективными.
"Бывает, что человек, получивший инвалидность, замыкается в себе. Он живет, получая льготы, будучи на полном попечении других людей. Я считаю, это неправильная позиция. Я родился слепым. В 16 лет начал работать, сегодня мне 66 лет, и я принимаю активное участие в инклюзивных программах. У меня есть любимое дело, трое детей. Очень важно не только получать помощь, но и самим быть полезными обществу. Делать что-то значимое каждый день", - рассказал вице-президент французской ассоциации слепых Марк Офран.
Первый конгресс людей с ОВЗ, собравший 500 участников, состоялся в 1998 году в Берлине. Его инициатором стал социальный терапевт из Германии Томас Краус. После этого конгрессы проходили в других европейских странах, а также в Бразилии, Аргентине, Колумбии, на Балканах и в России - в Москве и Екатеринбурге. В мае 2015 года в Брюсселе было принято решение о проведении в 2017 году первого Всемирного конгресса людей с ОВЗ.
"Это движение, стартовав 20 лет назад, прошло по всей Европе, достигло Азии, попало в Южную Америку, и, конечно, есть и в России. Все эти 20 лет мы находились в постоянном развитии. Мы не знали, что такое движение действительно станет реальностью. Но, планируя Всемирный конгресс в Екатеринбурге, мы предположили, что приехать на него может 700 участников. И самое прекрасное, что этой цифры мы достигли", - заключил Томас Краус.
"Для Свердловской области проведение Всемирного конгресса - крупнейшее событие, влекущее за собой новые механизмы социальной адаптации, новый опыт в создании доступной среды, а самое главное - повышении качества жизни людей, имеющих ограничения по здоровью. Сегодня в нашем регионе проживает более 300 тысяч инвалидов. Защита их интересов и прав, обеспечение достойных условий для жизни, учебы, работы, досуга людей с ограниченными возможностями здоровья являются ключевыми приоритетами нашей социальной политики", - ранее заявил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.
В ходе церемонии открытия Конгресса глава региона также передал делегатам приветственные слова от президента РФ Владимира Путина: "Считаю ваш форум, посвященный важнейшим вопросам повышения качества жизни людей с инвалидностью, большим, общественно значимым событием. Серьезным вкладом в решение широкого круга задач, связанных с обеспечением условий для профессиональной, творческой самореализации людей с проблемами здоровья, формированием их активной жизненной позиции. И, конечно, площадка конгресса позволит вам обменяться опытом, обсудить перспективные идеи, познакомиться с лучшими практиками и инклюзивными технологиями".
Фото: Алина Шешеня, екатеринбург.рф
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
"Бывает, что человек, получивший инвалидность, замыкается в себе. Он живет, получая льготы, будучи на полном попечении других людей. Я считаю, это неправильная позиция."
Видимо, это главная мысль организаторов этого мероприятия, да? Чтобы российским инвалидам льготы не платить, да? А что такое льготы в понимании российских чиновников????? У нас именно так и происходит. Моему отцу, инвалиду труда заблокировали карту в Сбербанке, сейчас те страховые выплаты по инвалидности пока он не получает. Заявление написано в прокуратуру, только им пофиг, всё как всегда, заявление куда-то переслать, чтобы потом от кого-то получить лживую и формальную отписку... от "вежливых людей". чтобы формально отписка была и чтобы ничего не было сделано. А насчёт полезности для общества - так мы всю жизнь работали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Какую такую полезность ещё и от него и от меня, его дочери, требуют???????????ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 18:07
Южноуральская прокуратура пытается "воскресить" инвалида
Признанного умершим в 2008 году.Сегодня в 17:51
Пермякам сулят красочную ночь
Небо расцветит северное сияние.Сегодня в 17:50
На Уралмаше грузовик "ушел" под землю
На ремонтируемом участке дороги.Сегодня в 17:42
"Титановой долине" добавят почти 300 га
Проектные работы стартуют в сентябре.Сегодня в 17:29
"Газпром добыча Ямбург" предложил подросткам должности
Оператора, гардеробщика и курьера.Сегодня в 17:25
На Ямале подросток погиб в ДТП на угнанной машине
У родителей.Сегодня в 17:23
РМК вернула энергетическому цеху "Карабашмеди" первозданный вид
Отремонтировав памятник архитектуры регионального значения.Сегодня в 17:18
Серов удивил облизбирком аномальной явкой
За два дня до голосования.Сегодня в 17:13
В Арамиле задержали убийцу-людоеда
Растерзавшего женщину.Сегодня в 16:48
В Ленобласти на военных учениях погиб призывник из Прикамья
Еще пятеро солдат пострадали.Сегодня в 16:42
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:29
В Качканаре смертность почти в 2 раза превысила рождаемость
В последние месяцы.Сегодня в 16:17
Екатеринбургский бизнесмен попал под "уголовку" за ДТП 3-летней давности
В котором погиб велосипедист.Сегодня в 16:06
В Челябинске запретили выгуливать собак
Из-за бешенства.Сегодня в 16:02
Свердловские леса никто не охраняет
Это выяснила прокуратура.
Главные новости
- Сегодня в 16:48В Ленобласти на военных учениях погиб призывник из Прикамья
- Сегодня в 15:51Евгений Куйвашев узнал, чего хотят женщины
- Сегодня в 15:32При пожаре в питерском Эрмитаже погибли коты
- Сегодня в 13:47Екатеринбург объединил людей с инвалидностью со всего мира
- Сегодня в 09:59Грибы не терпят суеты
Аналитика
Смотрите: Россель на фотографиях и без
За месяц до юбилея.
"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе
И земельная неразбериха.
Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо
Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо