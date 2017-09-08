На первом Всемирном конгрессе.

В Екатеринбурге с 7 по 10 сентября 2017 года проходит первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья.

Больше половины его делегатов – иностранцы. Участники приехали в столицу Урала из 28 стран мира, включая Новую Зеландию, Непал, Великобританию, Китай, Германию, США, Австрию, Аргентину, Бельгию, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан. Россию представляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Ростова, Самары, Ярославля, Рязани, Омска, Екатеринбурга и других городов, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Конгресс насыщен мероприятиями. В течение трех дней будут проходить мастер-классы, дискуссионные группы, экскурсии. 8 сентября в ДИВСе состоялось знаковое мероприятие - подиумная дискуссия "Увидеть ценность каждого". На сцену поднялись люди, чьи истории – пример для каждого.

"Я потеряла зрение в 16 лет. В первое время находилась в шоковом состоянии. В Непале это особенно тяжело – быть женщиной и быть незрячей. Многие думали тогда, что для меня конец всем мечтам: я не смогу ни учиться, ни работать, ни выйти замуж. Но я справилась с этим: занимаюсь любимым делом, танцую. Замуж, правда, еще не вышла, но скоро собираюсь", - рассказала, улыбаясь, танцовщица из Непала Сристи Кей Си.

По ее словам, людям с ОВЗ каждый день приходится доказывать свои возможности и дееспособность. "Жизнь человека с инвалидностью похожа на большой спорт. Ежедневно приходится преодолевать себя", - заключила она.

Своей историей поделился и российский паралимпиец Сергей Бурлаков, потерявший кисти рук и стопы ног: "В жизни бывает разное, нельзя сдаваться. Я много занимаюсь спортом, стал чемпионом РФ по плаванию и легкой атлетике. А 15 лет назад любимая жена подарила мне сына. Самое главное, что дает нам конгресс - это возможность собираться вместе, чтобы оценить свои ограничения и понять свои возможности. И двигаться дальше".

Приехавшая из Новой Зеландии девушка заметила, что, как правило, люди с инвалидностью живут обособленно – на попечении других людей: "Но это не мой выбор. Для меня очень важно быть самостоятельной: я путешествую, занимаюсь йогой, а в будущем хочу освоить профессию бариста".

Делегаты конгресса пришли к выводу, что для людей с ОВЗ очень важно быть не только самостоятельными, но и полезными, эффективными.

"Бывает, что человек, получивший инвалидность, замыкается в себе. Он живет, получая льготы, будучи на полном попечении других людей. Я считаю, это неправильная позиция. Я родился слепым. В 16 лет начал работать, сегодня мне 66 лет, и я принимаю активное участие в инклюзивных программах. У меня есть любимое дело, трое детей. Очень важно не только получать помощь, но и самим быть полезными обществу. Делать что-то значимое каждый день", - рассказал вице-президент французской ассоциации слепых Марк Офран.

Первый конгресс людей с ОВЗ, собравший 500 участников, состоялся в 1998 году в Берлине. Его инициатором стал социальный терапевт из Германии Томас Краус. После этого конгрессы проходили в других европейских странах, а также в Бразилии, Аргентине, Колумбии, на Балканах и в России - в Москве и Екатеринбурге. В мае 2015 года в Брюсселе было принято решение о проведении в 2017 году первого Всемирного конгресса людей с ОВЗ.

"Это движение, стартовав 20 лет назад, прошло по всей Европе, достигло Азии, попало в Южную Америку, и, конечно, есть и в России. Все эти 20 лет мы находились в постоянном развитии. Мы не знали, что такое движение действительно станет реальностью. Но, планируя Всемирный конгресс в Екатеринбурге, мы предположили, что приехать на него может 700 участников. И самое прекрасное, что этой цифры мы достигли", - заключил Томас Краус.

"Для Свердловской области проведение Всемирного конгресса - крупнейшее событие, влекущее за собой новые механизмы социальной адаптации, новый опыт в создании доступной среды, а самое главное - повышении качества жизни людей, имеющих ограничения по здоровью. Сегодня в нашем регионе проживает более 300 тысяч инвалидов. Защита их интересов и прав, обеспечение достойных условий для жизни, учебы, работы, досуга людей с ограниченными возможностями здоровья являются ключевыми приоритетами нашей социальной политики", - ранее заявил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

В ходе церемонии открытия Конгресса глава региона также передал делегатам приветственные слова от президента РФ Владимира Путина: "Считаю ваш форум, посвященный важнейшим вопросам повышения качества жизни людей с инвалидностью, большим, общественно значимым событием. Серьезным вкладом в решение широкого круга задач, связанных с обеспечением условий для профессиональной, творческой самореализации людей с проблемами здоровья, формированием их активной жизненной позиции. И, конечно, площадка конгресса позволит вам обменяться опытом, обсудить перспективные идеи, познакомиться с лучшими практиками и инклюзивными технологиями".

Фото: Алина Шешеня, екатеринбург.рф