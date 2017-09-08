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"Газпром добыча Ямбург" предложил подросткам должностиСегодня в 17:29

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Оператора, гардеробщика и курьера.

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз поблагодарил генерального директора ООО "Газпром добыча Ямбург" Олега Арно за содействие в организации летней трудовой занятости детей.

В июне - августе 2017 году на предприятии гардеробщиками, курьерами и операторами копировальных машин работали 23 подростка, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ Общества.

"В нашей компании используется преимущественно вахтовый метод работы, есть вредные и опасные условия труда. Поэтому должностей, на которые могут быть трудоустроены несовершеннолетние, немного", – заместитель начальника отдела кадров ООО "Газпром добыча Ямбург" объясняет Марина Украинец.

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