Вредителей ищут.

6 сентября неизвестный слил в пруд челябинского СНТ "ЧМЗ-2" отходы канализации. Садоводы почувствовали характерный запах и заметили, что вода окрасилась в мутно-желтый цвет и существенно поднялась. О произошедшем они сообщили на горячую линию экодвижения "Время Че".



Фото: "Челябинск | Время Че"/"ВКонтакте"

Ситуацию усугубляет то, что "пострадавший" пруд соединен каналами еще с двумя. На всех трех водоемах живут утки, лебеди и бобры, также из них берут воду для полива посадок. Таким образом под угрозой оказалась безопасность не только флоры и фауны, но и людей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе движения "Время Че", эконарушение было зафиксировано. В СНТ "ЧМЗ-2" побывал сотрудник регионального министерства экологии, начата проверка.

"К сожалению, министерство не располагает собственной лабораторией, чтобы провести оперативный анализ проб воды. Мы уже обратились в Роспотребнадзор по Челябинской области, где такая лаборатория есть, чтобы сделать анализ проб воды как можно скорее. Также я не исключаю возможности привлечения к исследованию независимой лаборатории", - отмечает лидер движения Феликс Панов.

По словам председателя садового товарищества Ольгой Куликовой, сброс канализационных отходов возможен от расположенных на противоположной стороне пруда многоквартирных домов. Кроме того, поблизости неоднократно замечали ассенизаторские автомобили, недобросовестные водители которых ради экономии горючего могли сливать отходы вблизи микрорайона.

"Мы первый раз сталкиваемся с таким происшествием. Конечно, люди напуганы - мы водой из пруда поливаем участки, многие используют ее в хозяйственных нуждах, никогда проблем с качеством воды у нас не возникало", - посетовала она.