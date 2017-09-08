В Челябинске садовые пруды превратили в отстойникиСегодня в 13:03
- Текст
Вредителей ищут.
6 сентября неизвестный слил в пруд челябинского СНТ "ЧМЗ-2" отходы канализации. Садоводы почувствовали характерный запах и заметили, что вода окрасилась в мутно-желтый цвет и существенно поднялась. О произошедшем они сообщили на горячую линию экодвижения "Время Че".
Фото: "Челябинск | Время Че"/"ВКонтакте"
Ситуацию усугубляет то, что "пострадавший" пруд соединен каналами еще с двумя. На всех трех водоемах живут утки, лебеди и бобры, также из них берут воду для полива посадок. Таким образом под угрозой оказалась безопасность не только флоры и фауны, но и людей.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе движения "Время Че", эконарушение было зафиксировано. В СНТ "ЧМЗ-2" побывал сотрудник регионального министерства экологии, начата проверка.
"К сожалению, министерство не располагает собственной лабораторией, чтобы провести оперативный анализ проб воды. Мы уже обратились в Роспотребнадзор по Челябинской области, где такая лаборатория есть, чтобы сделать анализ проб воды как можно скорее. Также я не исключаю возможности привлечения к исследованию независимой лаборатории", - отмечает лидер движения Феликс Панов.
По словам председателя садового товарищества Ольгой Куликовой, сброс канализационных отходов возможен от расположенных на противоположной стороне пруда многоквартирных домов. Кроме того, поблизости неоднократно замечали ассенизаторские автомобили, недобросовестные водители которых ради экономии горючего могли сливать отходы вблизи микрорайона.
"Мы первый раз сталкиваемся с таким происшествием. Конечно, люди напуганы - мы водой из пруда поливаем участки, многие используют ее в хозяйственных нуждах, никогда проблем с качеством воды у нас не возникало", - посетовала она.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:07
Южноуральская прокуратура пытается "воскресить" инвалида
Признанного умершим в 2008 году.Сегодня в 17:51
Пермякам сулят красочную ночь
Небо расцветит северное сияние.Сегодня в 17:50
На Уралмаше грузовик "ушел" под землю
На ремонтируемом участке дороги.Сегодня в 17:42
"Титановой долине" добавят почти 300 га
Проектные работы стартуют в сентябре.Сегодня в 17:29
"Газпром добыча Ямбург" предложил подросткам должности
Оператора, гардеробщика и курьера.Сегодня в 17:25
На Ямале подросток погиб в ДТП на угнанной машине
У родителей.Сегодня в 17:23
РМК вернула энергетическому цеху "Карабашмеди" первозданный вид
Отремонтировав памятник архитектуры регионального значения.Сегодня в 17:18
Серов удивил облизбирком аномальной явкой
За два дня до голосования.Сегодня в 17:13
В Арамиле задержали убийцу-людоеда
Растерзавшего женщину.Сегодня в 16:48
В Ленобласти на военных учениях погиб призывник из Прикамья
Еще пятеро солдат пострадали.Сегодня в 16:42
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:29
В Качканаре смертность почти в 2 раза превысила рождаемость
В последние месяцы.Сегодня в 16:17
Екатеринбургский бизнесмен попал под "уголовку" за ДТП 3-летней давности
В котором погиб велосипедист.Сегодня в 16:06
В Челябинске запретили выгуливать собак
Из-за бешенства.Сегодня в 16:02
Свердловские леса никто не охраняет
Это выяснила прокуратура.
Главные новости
- Сегодня в 16:48В Ленобласти на военных учениях погиб призывник из Прикамья
- Сегодня в 15:51Евгений Куйвашев узнал, чего хотят женщины
- Сегодня в 15:32При пожаре в питерском Эрмитаже погибли коты
- Сегодня в 13:47Екатеринбург объединил людей с инвалидностью со всего мира
- Сегодня в 09:59Грибы не терпят суеты
Аналитика
Смотрите: Россель на фотографиях и без
За месяц до юбилея.
"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе
И земельная неразбериха.
Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо
Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо