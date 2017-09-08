На каждого родственника.

В Кургане родственники погибшего в ДТП с автобусом 7-летнего мальчика готовят гражданский иск к "ЗауралТрансСервис". Перевозчик обслуживает маршрут № 32, причастный к резонансному происшествию, рассказал "Уралинформбюро" адвокат потерпевших Алексей Зарецкий.

С компании будут требовать компенсировать моральный вред в сумме 1 миллион рублей каждому из родственников мальчика. Круг родных, от чьего лица будет подан иск, сейчас обсуждается.

"В ходе следствия было установлено, что рабочее место водителя не отвечало требованиям безопасности. На передней панели лежали посторонние вещи, из-за которых водитель не заметил ребенка. Работодатель не проверил рабочее место и должен понести ответственность", – рассказал адвокат.

Мальчик погиб под колесами автобуса 19 апреля. Водитель, поворачивая направо, сбил ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет. Мальчик скончался на месте аварии. Шофер в ходе следствия по делу заявлял, что не заметил выскочившего на проезжую часть ребенка. Эксперты установили, что у него была техническая возможность затормозить и предотвратить ДТП. Мужчину приговорили к трем годам колонии-поселения.

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