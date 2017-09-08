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В Красноуфимском районе газифицировано новое селоСегодня в 15:35

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Голубое топливо ждут в 43 домах.

Жители села Чатлык (Красноуфимский район) получили возможность подключиться к газу. 7 сентября 2017 года голубое топливо было подано в первый из 43 домов населенного пункта.

На торжественной церемонии подключения первого потребителя газа глава МО Красноуфимский округ Олег Ряписов вручил начальнику Красноуфимского участка АО "ГАЗЭКС" Владимиру Емелину почетную грамоту за вклад в развитие района.

"Газ очень нужен жителям Чатлыка, большинство из которых пожилые люди. Отапливать дома дровами им уже тяжело, да и дорого. Тем более, сейчас возможно оформить компенсацию за подключение газа – 35 000 рублей", - рассказывает начальник КЭС Красноуфимска АО "ГАЗЭКС" Владимир Емелин.

Для обеспечения голубым топливом жителей Чатлыка было проложено порядка 5 километров газопровода. Работы финансировались из местного, областного и федерального бюджетов. Кроме частных домов на газ смогут перейти и 2 угольные котельные, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа".

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