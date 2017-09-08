В Челябинске запретили выгуливать собакСегодня в 16:06
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Из-за бешенства.
В Челябинске введен карантин по бешенству животных. Потенциально опасной зоной признан Центральный район города, за пределы которого запрещается вывозить животных.
Распоряжение правительства Южного Урала предписывает "установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных" на территории гаражно-строительного кооператива "Творческий". Там, в частности, введен запрет на выгул собак, передает "Уралинформбюро".
Региональному минсельхозу и челябинской ветстанции рекомендовано разработать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий.
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