Признанного умершим в 2008 году.

В Челябинске прокурор через суд пытается признать живым инвалида, объявленного умершим в 2008 году.

По данным пресс-службы областного надзорного ведомства, в 2006 году житель южноуральской столицы оказался в московском психоневрологическом интернате без документов. Инвалид с поражением центральной нервной системы и нарушением психоэмоциональной сферы не мог сообщить достоверные сведения о себе.

Личность его опознана и установлена по автоматизированным дактилоскопическим информационным системам МВД, рассказали "Уралинформбюро" в ведомстве.

Решением Металлургического районного суда города Челябинска в 2008 году мужчина признан умершим. На основании этого специализированным отделом ЗАГС города Челябинска произведена запись акта о смерти, после чего он был снят с регистрационного учета по месту жительства в квартире, где ранее проживал.