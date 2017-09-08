×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Южноуральская прокуратура пытается "воскресить" инвалидаСегодня в 18:07

  • Текст

Признанного умершим в 2008 году.

В Челябинске прокурор через суд пытается признать живым инвалида, объявленного умершим в 2008 году.

По данным пресс-службы областного надзорного ведомства, в 2006 году житель южноуральской столицы оказался в московском психоневрологическом интернате без документов. Инвалид с поражением центральной нервной системы и нарушением психоэмоциональной сферы не мог сообщить достоверные сведения о себе.

Личность его опознана и установлена по автоматизированным дактилоскопическим информационным системам МВД, рассказали "Уралинформбюро" в ведомстве.

Решением Металлургического районного суда города Челябинска в 2008 году мужчина признан умершим. На основании этого специализированным отделом ЗАГС города Челябинска произведена запись акта о смерти, после чего он был снят с регистрационного учета по месту жительства в квартире, где ранее проживал.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

"Зеленую зону" Екатеринбурга губят дыры в законе

И земельная неразбериха.

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Голосовать за Куйвашева сердцем – глупо

Сенаторы Россель и Чернецкий рассказали, как надо

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×