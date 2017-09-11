За хорошую учебу.

Корпорация ВСМПО-Ависма отметила успехи в учебе 40 молодых людей.

Приказом генерального директора Михаила Воеводина по результатам 2016-2017 учебного года 33 студента трех салдинских техникумов и филиала Уральского федерального университета удостоены корпоративных стипендий имени Гавриила Дмитриевича Агаркова. Семь выпускников вуза награждены разовыми поощрениями.

В число лучших вошли 15 учащихся Верхнесалдинского многопрофильного техникума. Среди них - Константин Трифонов, Сергей Топорков, Семён Рыбальченко, Богдан Бычков и Александра Ушкова. Также стипендий удостоились Денис Устюгов, Олеся Зуева, Екатерина Моложенко, Марина Платонова и Светлана Тарагара. Награды получили и Андрей Черкас, Антон Фёдоров, Иван Дорофеев, Николай Сковородко и Дмитрий Хабренко.

В Верхнесалдинском авиаметаллургическом техникуме 14 корпоративных стипендиатов. В их число вошли Анастасия Гусева, Екатерина Кокорина, Мария Леснова, Павел Колбин, Иван Терещенко, Елена Тютикова и Артём Сергеев. Также поощрительных выплат удостоены Евгений Ножкин, Геннадий Тимофеев, Елена Сергеева, Юлия Осипова, Андрей Колюшников, Тимофей Замараев и Юлия Никонова.

Две успешные студентки - Полина Лебедева и Екатерина Берсенёва - учатся в Нижнесалдинском филиале Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых.

Корпоративной стипендией также награждены учащиеся Верхнесалдинского филиала УрФУ Сергей Карпенко и Алексей Тюков.

Все они в течение 2017-2018 учебного года ежемесячно будут получать на банковские карты по 2 000 рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ВСМПО-Ависмы.

Разовая корпоративная премия в размере 15 тысяч рублей станет наградой выпускнице-отличнице Уральского федерального университета Екатерине Андреевой, слесарю цеха №2.

Еще шести выпускникам вуза, получившим дипломы со средним баллом от 4 до 4,74, выплатят по 10 тысяч рублей. Деньги получат инженер-конструктор цеха №10 Наталья Кручинина, оператор цеха №16 Анастасия Богданова, слесарь цеха №32 Александр Топорков, мастер цеха №19 Игнат Романцев, операторгруппы по отбору, анализу испытаний и сдаче продукции цеха №3 Елена Гламазда и обработчик поверхностных пороков металла цеха №32 Александр Белявский.