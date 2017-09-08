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В Качканаре смертность почти в 2 раза превысила рождаемостьСегодня в 16:29

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В последние месяцы.

Смертность в Качканаре набирает обороты. "В августе 2017 года родилось 29 человек, умерло - 52. Такая ситуация (смертность на уровне 60 случаев) наблюдается в последние месяцы", - рассказала "Уралинформбюро" руководитель отдела ЗАГС города Юлия Братчикова.

Статистика по бракосочетаниям более позитивная. Так, в августе официально оформила свои отношения 31 пара, развелись – 18.

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