Небо расцветит северное сияние.

В ночь на 9 сентября жители Перми смогут увидеть северное сияние. Об этом старший преподаватель кафедры теоретической физики ПГНИУ Кирилл Циберкин рассказал "Комсомольской правде".

Свечение верхних слоев атмосферы будет вызвано солнечным ветром, который усилит масштабный выброс корональной массы на звезде.

Предыдущей ночь всполохами небесного огня любовались в Санкт-Петербурге.

6 и 7 сентября астрономы зафиксировали на Солнце две крупные вспышки. В результате взрывов корональной массы огромное облако раскаленной плазмы отправилось в сторону Земли. Достигнув планеты, оно породило возмущения в атмосфере и, как следствие, северное сияние, передает "Уралинформбюро".

Возмущение геомагнитного поля планеты достигло высокой степени. У метеозависимых людей магнитная буря, бушующая уже третий день, вызвала проблемы со здоровьем.

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