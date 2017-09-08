Отремонтировав памятник архитектуры регионального значения.

ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу РМК) завершило ремонт здания энергетического цеха. Оно было возведено в 1910-1913 годах вместе со всем медеплавильным предприятием и является памятником промышленной архитектуры регионального значения.

За лето строители заменили кровлю, обновили оконные проемы, отремонтировали и покрасили фасад. В процессе ремонта были демонтированы старые пристрои и недействующие трубопроводы - здание максимально приблизилось к своему первоначальному виду, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Сейчас здание теплосилового участка энергетического цеха "Карабашмеди" выполняет свое историческое назначение. В нем располагается оборудование, обеспечивающее металлургический цех завода сжатым и технологическим воздухом, необходимым для производственного процесса, а также снабжает паром промплощадку предприятия и южную часть Карабаша.

"Зачастую проще построить новое здание, чем ремонтировать и реконструировать старое. Энергетический цех имеет большую ценность как памятник промышленной архитектуры для истории региона, города и нашего предприятия. Поэтому мы продолжим заботиться о его сохранности и благоприятном виде", - говорит начальник отдела капитального строительства "Карабашмеди" Марат Кучербаев.