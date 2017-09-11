За Североуральском.

Прогнозы уральских синоптиков сбылись – на севере Свердловской области, в районе Североуральска, 10 сентября 2017 года выпал первый снег.

Зимней фотографией в Facebook поделился президент НП "Союз малого и среднего предпринимательства Екатеринбурга" Сергей Тюриков. "Как погода в Екб? У нас снежно...", - гласит подпись к снимку.

В преддверии выходных региональное ГУ МЧС выпустило предупреждение о непогоде – минусовых градусах, гололеде и мокром снеге.

По данным синоптиков, 11 и 12 сентября на Среднем Урале в связи с прохождением циклона стоит ожидать ухудшения погоды.