Распорядилась Комарова.

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о выделении материальной помощи пассажирам поезда, пострадавшим в ДТП 9 сентября 2017 года. 3,3 миллиона рублей возьмут из резервного фонда правительства.

"Единовременную материальную выплату в 300 тысяч рублей направят гражданам, получившим тяжелые травмы. По 200 тысяч получат пострадавшие с травмами средней степени, и по 100 тысяч – с легкой степенью", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре регионального правительства, уточнив, что пострадали 15 человек.

Между тем, по данным Уральского следственного управления на транспорте СКР, в ДТП под Нижневартовском травмы получили 17 человек, включая 4 детей.

Авария произошла 9 сентября 2017 года на 901 километре перегона Мегион-Нижневартовск. На нерегулируемом железнодорожном переезде грузовик Iveco столкнулся с движущимся поездом №346 сообщением "Адлер-Нижневартовск". Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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