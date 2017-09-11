И пройдет снег.

Свердловским садоводам стоит поспешить с уборкой урожая. Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, 11 сентября 2017 года в северных района региона дожди будут перемежаться с мокрым снегом. Днем ожидается всего лишь плюс 5-10 градусов.

В ночь на 12 сентября столбики термометров опустятся до минус 5.

Ночные заморозки ожидаются и в соседнем Прикамье - до минус 3, в Перми - до минус 1.

В Екатеринбурге по ночам будет чуть теплее - от нуля до плюс 5 градусов. Днем в понедельник воздух прогреется до плюс 9 градусов и будет идти дождь. Во вторник и среду - до плюс 11-13, возможны кратковременные осадки.

В ГИБДД региона предупреждают водителей об ухудшении дорожной обстановки: на севере области из-за заморозков обледенела проезжая часть. Автомобилистов просят выбирать скорость движения исходя из дорожных условий, а также избегать резких маневров на скользкой трассе.