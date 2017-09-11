Чтобы не требовали бумажный полис.

Данные об ОСАГО будут отражаться в информационной системе Госавтоинспекции РФ. Это упростит процедуру проверки документов: автолюбителям не придется предъявлять бумажный полис инспекторам, передает "Уралинформбюро".

"Мы приветствуем и поддерживаем введение электронного полиса ОСАГО. Мы теперь не требуем у гражданина бумажный полис, - заявил замначальника ГИБДД Владимир Кузин в ходе Московского финансового форума. - Мы сейчас пользуемся просто интернетом при проверке документов. В ближайшее время, я думаю, мы внесем изменения и подготовим сервис, который даст нам возможность в нашей информационной системе это все проверять".

Пока же водителям лучше возить с собой бумажную версию даже электронного полиса ОСАГО.