Помериться знаниями.

7 октября 2017 года в Тобольске пройдет областной этап IV Межрегионального химического турнира для школьников. Для участия в нем нужно собрать команду из 4-6 человек и до 25 сентября подать заявку, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте образования и науки Тюменской области.

Химический турнир – это командное соревнование, в ходе которого школьникам предлагается ряд нестандартных задач. Например, в прошлом году нужно было установить подлинность старинной статуи химическим путем или предложить последовательность реакций, которая меняет цвет в колбе в порядке цветов радуги и так далее.

За основу для подготовки можно взять задания прошлых лет, размешенные на сайте Межрегионального химического турнира.

Письма от желающих принять участие в соревновании принимаются на электронную почту togirro-dar@mail.ru с пометкой "Заявка на химический турнир".