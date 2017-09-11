До выхода iPhone 8.

12 сентября миру будет представлен новый iPhone 8. Перед презентацией эксперты составили ТОП-10 самых популярных смартфонов. Возглавил рейтинг бюджетный Xiaomi Mi A1, появившийся на российском рынке всего неделю назад, передает "Уралинформбюро".

Представитель китайской компании оказался и на последней строчке: десятым в списке значится Xiaomi Redmi Note 4 (4X). Чуть выше него поднялся Vivo V7 +. Восьмое место занял Samsung Galaxy S8. Седьмую позицию эксперты отдали Motorola Moto G5S Plus, а шестую — LG V30.

Пятерку лучших открывает Samsung Galaxy J7 Pro, немного уступив новичку от воскресшей Nokia - Nokia 6. Быстро дешевеющий на фоне приближающейся презентации "старшего брата" американский Apple iPhone 6s стал бронзовым призером. Вторая позиция отошла очередному представителю Samsung в рейтинге — девайсу Galaxy Note 8.