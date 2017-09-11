По сотрудникам погибшим под Полевским.

Страшная автокатастрофа под Полевским 9 сентября 2017 года унесла жизни восьмерых сотрудников АО "Газмонтаж", еще трое работников пострадали. Сотрудники Полевского подразделения АО "Газмонтаж" (входит в ГК "ГАЗЭКС") возвращались со строительного участка из Екатеринбурга домой в Полевской на двух служебных автомобилях УАЗ. Около 17.00 на 24 километре Полевского тракта на полосу встречного движения выехал самосвал с прицепом, груженый щебнем, раздавив автомобили.

На месте погибли Евгений Панов, Максим Саламатин, Анатолий Денисенко, Валерий Овчинников, Владислав Исламов, Никита Пельменев, Виталий Сабуров, Василий Андреев. Еще трое сотрудников АО "Газмонтаж" - Станислав Цицилин, Рамиль Хасанов, Денис Хмелинин получили различные травмы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Семьям погибших от предприятия будет оказана материальная помощь в размере 1 миллиона рублей. Пострадавшим будут выделено по 400 тысяч рублей. Сотрудники предприятий холдинга также решили оказать посильную помощь родным, потерявшим кормильцев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа".

В некрологе от коллектива холдинга говорится: "В автокатастрофе мы потеряли друзей, потеряли надежных товарищей, которые не боялись взять на себя ответственность в самых непростых ситуациях. Их не страшили ни проливные дожди и мороз, ни болота и непроходимые чащи, они просто делали свою работу. Они всегда находили выход. И если бы у них был хоть один шанс побороться за свое будущее, они бы его использовали. Мы все оказались беспомощны перед лицом слепой судьбы. Глубоко скорбим".

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