ЭК "Восток" готова судиться с журналистами.

С 1 июля 2017 года цены на электроэнергию для промышленности и предпринимателей Курганской области выросли, как и по всей стране. Увеличение составило в среднем 13%.

Тарифы на передачу электроэнергии и сбытовая надбавка устанавливаются региональными регулирующими органами каждый год в декабре и анонсируются как самим регулятором, так и компаниями, для которых они устанавливаются.

Расценки на передачу электроэнергии в Зауралье и сбытовая надбавка АО "ЭК "Восток" были опубликованы в декабре 2016 года на сайтах самих компаний и регионального Департамента госрегулирования цен и тарифов. Также эта тема неоднократно освещалась в новостях.

При этом свободные цены оптового рынка энергосбыты получают постфактум от АО "Администратор торговой системы", которое проводит торги и обеспечивает расчеты между производителями и покупателями электроэнергии (составляющие предельных уровней нерегулируемых цен публикуются на сайте АО "АТС"). В течение одного рабочего дня сбытовые компании на основании этой информации рассчитывают конечные цены для потребителей – юридических лиц и выставляют счета.

Тем не менее 5 сентября 2017 года на сайте интернет-газеты Znak.com вышел материал "Рост — в четыре (!) раза. Энергетики тайно повысили цены для промышленников и предпринимателей Зауралья".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "ЭК "Восток", повышение цен на электроэнергию не выходило за установленные законом рамки и было обусловлено увеличениемм расценок на оптовом рынке, а также вступлением в силу новой сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и новых тарифов на передачу электроэнергии, утвержденных региональным Департаментом госрегулирования цен и тарифов.

Из-за так называемого эффекта "качелей" подъем сбытовой надбавки для ЭК "Восток", с июля 2016 года державшейся на заниженном до 3,3% уровне и вернувшей к показателю 19,1%, оказался особо ощутим. При этом ее абсолютная величина в среднем по году осталась на уровне гарантирующих поставщиков соседних регионов.

Об эффекте "качелей" известно органам власти, ведется работа по его устранению. В настоящее время ФАС России разрабатывает методику, которая установит фиксированные надбавки для сбытов.

При этом тариф на передачу электроэнергии в Зауралье вырос всего на 2%, поэтому даже вкупе с увеличением надбавки цифр, приведенных в материале Znak.com, в счетах быть не могло.

В ЭК "Восток" отмечают, что конечные цены в июле по сравнению с июнем 2017 года для АК "Корвет" и Курганприбора (упоминающихся в статье Znak.com) увеличились на 19% и 16,1% соответственно. Речи о четырехкратном увеличении счетов указанных предприятий и идти не могло. Исходя из приведенной в материале цитаты, гендиректор "Корвета" говорил не о сумме счета, а о какой-то одной составляющей.

Кроме того, 1 кВт*ч для Курганприбора в июле в сравнении с маем подорожал не на 22%, как указывает автор со ссылкой на слова председателя совета директоров предприятия, а на 9,6%. Цифра, озвученная в материале, завышена более чем в два раза. Для "Корвета" эта разница составила 19%. По данным ЭК "Восток", колебания цен в обе стороны уже наблюдались в этом году: у Курганприбора в апреле рост конечной цены в сравнении с мартом составил 16,6%, а в марте и июне она снижалась относительно показателя предыдущего месяца на 13% и 6% соответственно.

Также не было возможности вырасти "в 4 раза" и у "абонентской платы" - в ценах на электроэнергию подобной составляющей нет и быть не может. АО "ЭК "Восток" производит расчеты в полном соответствии с действующим законодательством, механизмы трансляции цен обязательны для исполнения гарантирующими поставщиками. Ввод каких-либо других переменных абсолютно невозможен.

Таким образом, за счет использования Znak.com непроверенных фактов, их весьма вольной интерпретации, а также манипуляций с заголовком и подзаголовком Энергосбытовая компания "Восток" необоснованно обвиняется в нарушении законодательства и выставлении счетов для предприятий и организаций региона, в 4 раза превышающих значения предыдущего месяца.

"Кроме того, статья опубликована всего через полчаса после отправки запроса редакции в пресс-службу компании, материал вышел с предельными искажениями, из чего становится ясно, что его цель – не разобраться в ситуации, а поднять волну негатива", - подчеркивают в пресс-службе "Востока".

Так как материал "Рост — в четыре (!) раза. Энергетики тайно повысили цены для промышленников и предпринимателей Зауралья" не соответствует действительности и порочит деловую репутация АО "ЭК "Восток", компания не исключает возможности защиты своих интересов в суде.