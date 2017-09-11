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Земля подвергается бомбардировкамСегодня в 13:48

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Из-за шторма на Солнце.

Солнечная вспышка уровня X8.2 зарегистрирована 10 сентября около 19 часов по московскому времени. Она уступает по мощности лишь своей предшественнице, случившейся 6 сентября и оцененной в Х9,3 баллов из 10 возможных, передает "Уралинформбюро".

В настоящий момент Земля подвергается бомбардировке тяжелыми частицами, пришедшими от Солнца.

Повышенную нагрузку испытывают и околоземные спутники, а также ионосфера Земли, на которую должен был прийтись основной удар жесткого рентгеновского и ультрафиолетового излучения, говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

Несмотря на мощь происходящих событий, вероятнее всего они останутся единственными проявлениями вспышки, и выброс основной энергии взрыва к Земле не придет, считают ученые.

Начиная с 4 сентября на светиле произошла серия взрывов, четыре из них отнесены к экстремальному классу Х.

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