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Екатеринбуржцев начнут обогревать 18 сентябряСегодня в 14:14

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Если погода не внесет коррективы.

Тепло в дома екатеринбуржцев, вероятнее всего, начнут запускать 18 сентября 2017 года. Эта информация предварительная: официального постановления пока нет.

"Сначала традиционно будут запитывать соцобъекты, позже - жилфонд", - пояснил "Уралинформбюро" пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов. При этом он не исключил, что сроки старта отопительного сезона могут сдвинуться из-за теплой погоды.

Стоит отметить, что в прошлом году горожан начали обогревать 19 сентября, в 2015 году тепло в домах дали 14 сентября, а еще годом ранее - 15 сентября.

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