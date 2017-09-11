На выборах губернатора Свердловской области.

10 сентября 2017 года жители екатеринбургского Академического приняли участие в выборах главы Среднего Урала. На территории района работало 10 избирательных участков - в школах №№ 16, 19 и 23.

Принять участие в голосовании могли 25 120 жителей Академического. Как сообщили "Уралинформбюро" в избирательной комиссии Свердловской области, по предварительным данным, средняя явка составила порядка 37%. В поддержку временно исполняющего главы региона Евгения Куйвашева на разных участках высказались от 50,35 до 66,89% проголосовавших.