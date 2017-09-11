С кредитами от 750 тысяч рублей.

Почти 8 миллионов российских заемщиков являются потенциальными банкротами. К такому выводу пришли аналитики Объединенного кредитного бюро.

На конец первой половины 2017 года порядка 660 тысяч россиян (1,4% от общего количества заемщиков с открытыми в банках счетами) задолжали не менее 500 тысяч рублей хотя бы по одному кредиту и не вносили по нему платежи свыше трех месяцев.

Примкнуть к "армии" банкротов может еще порядка 7,1 миллиона человек. Это те заемщики, которые не платят по кредитам больше 90 дней и потенциально могут быть признаны банкротами для облегчения своего финансового положения, передает "Уралинформбюро".

Большая часть из них – это заемщики с двумя открытыми кредитами (21% от общего числа). На втором и третьем местах – заемщики с тремя и одним кредитом (19 и 16% соответственно).

Аналитики ОКБ также определили, какие кредитные продукты чаще всего становятся "драйверами" банкротства. В 76% случаев заемщики перестают платить по кредитам с долгом примерно 754 тысячи рублей. В 10,2% случаев – это автокредиты со средним долгом 981 тысяча рублей. На ипотечные кредиты (средний долг - 3,1 миллиона рублей) приходится 5,8% случаев.

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