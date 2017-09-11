×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В России растет число потенциальных банкротовСегодня в 16:54

  • Текст

С кредитами от 750 тысяч рублей.

Почти 8 миллионов российских заемщиков являются потенциальными банкротами. К такому выводу пришли аналитики Объединенного кредитного бюро.

На конец первой половины 2017 года порядка 660 тысяч россиян (1,4% от общего количества заемщиков с открытыми в банках счетами) задолжали не менее 500 тысяч рублей хотя бы по одному кредиту и не вносили по нему платежи свыше трех месяцев.

Примкнуть к "армии" банкротов может еще порядка 7,1 миллиона человек. Это те заемщики, которые не платят по кредитам больше 90 дней и потенциально могут быть признаны банкротами для облегчения своего финансового положения, передает "Уралинформбюро".

Большая часть из них – это заемщики с двумя открытыми кредитами (21% от общего числа). На втором и третьем местах – заемщики с тремя и одним кредитом (19 и 16% соответственно).

Аналитики ОКБ также определили, какие кредитные продукты чаще всего становятся "драйверами" банкротства. В 76% случаев заемщики перестают платить по кредитам с долгом примерно 754 тысячи рублей. В 10,2% случаев – это автокредиты со средним долгом 981 тысяча рублей. На ипотечные кредиты (средний долг - 3,1 миллиона рублей) приходится 5,8% случаев.

Ранее по теме:
Южноуральцы увязли в автокредитах

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×