В 3-дневный тур.

Туристический маршрут Свердловской области "Самоцветные истории Урала" включен в перечень рекомендованных профессионалам турбизнеса России. Путешествие рассчитано на 3 дня и 2 ночи. За это время туристы посетят Екатеринбург, Невьянск, Нижние Таволги и Березовский. Маршрут доступен на сайте Ассоциации туроператоров России.

Отправиться в поездку смогут семьи с детьми, иностранцы, путешественники старшего возраста и индивидуальные туристы. Путешествие будет проходить под брендом "Самоцветное кольцо Урала" и продвигать культурно-познавательный туризм, передает "Уралинформбюро".

На развитие автотуристского кластера "Самоцветное кольцо Урала" с 2015 года потрачено 280 миллионов рублей из федерального бюджета и более 200 миллионов рублей из бюджета региона. Были построены гостиница, кафе, бизнес-центр, торгово-развлекательный центр. В рамках кластера действуют более 15 регулярных туров. Все это позволило увеличить туристский поток более чем в 2 раза.