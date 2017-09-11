Им стало управление по торговле.

Полномочия по ликвидации несанкционированных киосков в Челябинске перешли от комитета по управлению имуществом к управлению по торговле и услугам. Такое решение принял глава города Евгений Тефтелев. Он озвучил его 11 сентября 2017 года на аппаратном совещании в администрации.

Начальник управления по торговле и услугам Сергей Березуев должен будет еженедельно докладывать о проделанной работе, передает "Уралинформбюро"

У КУИиЗО останутся полномочия по борьбе с нелегальными объектами - стоянками и свалками.

Стоит отметить, что в конце июля 2017 года Тефтелев заявлял, что с улиц города должно исчезнуть 600 несанкционированных киосков. Большая часть претензий была к ларькам с шаурмой. Там продавцы не соблюдали санитарные нормы. Кроме того, в торговых точках эксплуатировали опасные газовые баллоны.