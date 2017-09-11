×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россияне решили "завязать"Сегодня в 17:32

  • Текст

Потребление алкоголя сократилось вдвое за 9 лет.

Глава департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай утверждает, что Россия не является самой пьющей страной в мире. По его данным, за последние 9 лет потребление алкоголя в стране снизилось вдвое: с 18 литров в 2008 году до 10,3 литра - в 2017-м.

Всемирная организация здравоохранения считает опасным показатель в 8 литров на душу населения в год. Минздрав России планирует снизить уровень потребления алкоголя до 8 литров или меньше, уточняет ТАСС. При этом сместить акцент в потреблении на напитки меньшей градусности.

Стоит отметить, самой пьющей страной в мире признана Литва. Там в среднем жители употребляют 18,2 литра алкоголя в год, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×