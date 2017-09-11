Потребление алкоголя сократилось вдвое за 9 лет.

Глава департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай утверждает, что Россия не является самой пьющей страной в мире. По его данным, за последние 9 лет потребление алкоголя в стране снизилось вдвое: с 18 литров в 2008 году до 10,3 литра - в 2017-м.

Всемирная организация здравоохранения считает опасным показатель в 8 литров на душу населения в год. Минздрав России планирует снизить уровень потребления алкоголя до 8 литров или меньше, уточняет ТАСС. При этом сместить акцент в потреблении на напитки меньшей градусности.

Стоит отметить, самой пьющей страной в мире признана Литва. Там в среднем жители употребляют 18,2 литра алкоголя в год, передает "Уралинформбюро".