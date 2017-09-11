Он лакомился на свалке.

Югорчанин встретился на трассе недалеко от Радужного с медведем. Мужчина снял зверя на видео и выложил в Сеть.

На кадрах видно, что косолапый ищет себе пропитание на мусорке. Через некоторое время он уходит обратно в лес, передает "Уралинформбюро".

"Иди в лес, здесь ничего нет, шагай", - напутствовал медведя автор ролика.

Стоит отметить, что этим летом медведей встречали также в Прикамье и в Свердловской области. По словам охотоведов, зверей к людям гонит голод - из-за поздней весны и холодного лета в лесу мало ягод и кедрового ореха.



Видео: группа "ВКонтакте" "Официальный Нижневартовск"