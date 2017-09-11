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Старейший рынок Екатеринбурга "переедет"Сегодня в 19:59

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На Вторчермет.

В Екатеринбурге закрывается торговый комплекс "Ботанический". На рынок уже не пускают посетителей: там идет "уборка". Продавцы увозят товар, а торговые площадки сносят. Территорию выкупили под жилую застройку.

Как сообщили "Уралинформбюро" информированные источники, рынок перенесут на Вторчермет. Рядом с магазином "Райт", на территории действующей сейчас частной парковки, разместятся овощные ряды. Смешанный рынок появится на территории мясокомбината на Селькоровской.

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