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В Челябинске выступит солистка La ScalaСегодня в 19:59

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Родом с Урала.

15 сентября на сцене Челябинской филармонии выступит солистка театра La Scala Людмила Жильцова. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного министерства культуры.

Оперная дива родилась и выросла на Южном Урале, закончила Магнитогорскую консерваторию. В 1999 году по приглашению вокальной академии Bella voce отправилась в Турин. Прошла курс оперного пения в Миланской консерватории им. Дж. Верди и академии при La Scala. Работала в труппе Туринского королевского театра, позже – в качестве солистки La Scala.

В программе вокального вечера Людмила Жильцова исполнит оперные арии европейских и русских композиторов: Моцарта, Доницетти, Верди, Римского-Корсакова, камерные арии Беллини и романсы Рахманинова.

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