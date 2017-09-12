Их ждет сокращение выплат.

Россиян ждет сокращение пенсий в ближайшие 3 года, сообщают "Ведомости" со ссылкой на Министерство экономического развития РФ.

Макропрогноз обсуждался в правительстве 11 сентября 2017 года. Он будет опубликован после одобрения кабмином.

Среди причин падения пенсий отмечаются отказ от их индексации работающим пенсионерам (в России их, по данным Росстата, порядка 10 миллионов), а также инфляция. Последняя, согласно прогнозу, в 2018 году она будет выше, чем в текущем, тогда как пенсии индексируются на величину нынешней инфляции, передает "Уралинформбюро".

В свою очередь, эксперты указывают на нелогичность данного решения. По словам замдиректора Института социального анализа и прогнозирования – РАНХиГС Юрия Горлина, идея лишить работающих пенсионеров индексации было непродуманным и несправедливым. К тому же подразумевалось, что сэкономленные деньги пойдут на повышение пенсий остальным пенсионерам, но этого не происходит.

Работающих пенсионеров оставили без индексации выплат в 2016 году. В мае 2017-го российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать возможность вернуться к индексации, однако ожидать ее раньше 2020 года не стоит.

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