Заболеваемость наблюдается у 5-8% детей.

Уровень детского ожирения в России вырос вдвое с 1990-х годов. В конце прошлого века заболеваемость наблюдалась у 2-3% юных россиян, сейчас – у 5-8%, сообщают "Известия" со ссылкой на Минздрав РФ.

По распространенности ожирения у школьников Россия догоняет США. При этом избыточная масса тела зафиксирована еще у 11–18% детей. Специалисты винят в этом сидячий образ жизни, отсутствие физических нагрузок, неправильное питание и нарушение режима дня – многие дети до сих пор учатся во вторую смену.

Ожирение, появившееся в детстве, у большинства сохраняется во взрослом возрасте. У девушек-подростков, обследованных в 1985–1987 годы, оно сохранялось в 83% случаев. Причем у большинства из них имелись проблемы в репродуктивной сфере, передает "Уралинформбюро".

В ведомстве считают, что необходимы более решительные действия для борьбы с детским ожирением. В частности, физическая активность должна стать обязательной частью ежедневного расписания школьников.