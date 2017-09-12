Составив 72,5 года.

Россияне стали жить дольше. Средняя продолжительность жизни в стране впервые составила 72,5 года и побила исторический максимум, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По данным ведомства, с января по июль 2017 года продолжительность жизни увеличилась на 0,63 года. При этом российские мужчины в среднем живут 67,5 лет, женщины - 77,4 года.

Социологи отмечают также снижение смертности среди трудоспособного населения. За первую половину 2017 года этот показатель ушел вниз на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает "Уралинформбюро".

Сократилась и детская смертность – за первые семь месяцев текущего года на 11,7%. При этом в 43 регионах, по данным Минздрава, этот показатель соответствует лучшим мировым результатам.