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Продолжительность жизни в России побила исторический максимумСегодня в 10:59

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Составив 72,5 года.

Россияне стали жить дольше. Средняя продолжительность жизни в стране впервые составила 72,5 года и побила исторический максимум, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По данным ведомства, с января по июль 2017 года продолжительность жизни увеличилась на 0,63 года. При этом российские мужчины в среднем живут 67,5 лет, женщины - 77,4 года.

Социологи отмечают также снижение смертности среди трудоспособного населения. За первую половину 2017 года этот показатель ушел вниз на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает "Уралинформбюро".

Сократилась и детская смертность – за первые семь месяцев текущего года на 11,7%. При этом в 43 регионах, по данным Минздрава, этот показатель соответствует лучшим мировым результатам.

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