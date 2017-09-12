В Китае создали нарушающий законы физики двигательСегодня в 11:10
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Протестируют в космосе.
Китайские ученые создали двигатель EmDrive, действие которого нарушает законы физики, сообщает Daily Mail. В ближайшее время его ждет испытание в космосе.
EmDrive представляет собой устройство из магнетрона, генерирующего микроволны, и резонатора, накапливающего энергию их колебаний. Создаваемую при этом тягу невозможно объяснить законом сохранения энергии. Разработчики отмечают, что силовая установка на базе такого двигателя позволила бы добраться до края Солнечной системы за несколько месяцев, передает "Уралинформбюро".
Ранее специалисты NASA опубликовали научную работу, в которой утверждается, что EmDrive действительно вырабатывает "постоянную" тягу. При этом ни топливо не тратится, ни вырабатывается направленный пучок излучения, что противоречит закону сохранения импульса.
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