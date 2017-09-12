Впервые под регги.

Гала-концерт фестиваля авторской песни "Перекликаются гитары, переплетаются сердца" прошел в загородном центре "Горное ущелье".

Участники мастерски исполнили песни собственного сочинения, а также уже известные бардовские, рэп- и рок-композиции. Впервые за 18 лет проведения фестиваля было представлено такое музыкальное направление, как регги, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

Гран-при получили ведущий инженер управления логистики Магнитогорского меткомбината Василь Ишмуратов и семейный дуэт Маргариты и Дмитрия Росляковых (ООО "ОСК"). Еще десять конкурсантов были награждены дипломами в различных номинациях.

Стоит отметить, что первый фестиваль "Перекликаются гитары, переплетаются сердца" был организован профкомом ММК в 1999 году. Главной его целью было дать возможность металлургам проявить свои музыкальные и поэтические способности. За эти годы фестиваль перерос концертные залы магнитогорских дворцов и перекочевал в загородный центр "Горное ущелье".