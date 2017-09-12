Минимум на сутки.

В Екатеринбурге на Эльмаше ранним утром 12 сентября 2017 года произошла коммунальная авария. По словам очевидцев происшествия, на улице Шефской рядом с домом 89/1 из-под земли хлещет холодная вода, которая затопила весь двор.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе екатеринбургского "Водоканала", произошла утечка водовода диаметром 200 миллиметров.

"Заявка от жителей поступила в 06:40 утра. Бригада приехала на место, отключила поврежденный водовод. Вокруг места утечки выставили ограждение", - уточнили на предприятии.

Аварийно-восстановительные работы начнутся только 13 сентября. Между тем, без воды остаются жители 3 многоквартирных домов. К ним направлена автоцистерна с питьевой водой.