На Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Более 100 уральских волонтеров в октябре отправятся в Сочи, где пройдут мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В ходе специальных тренингов, организованных центром УрФУ "Волонтеры Урала", молодые люди отточили навыки межкультурной коммуникации, управления конфликтами и эффективной работы в команде, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Мы провели тщательный отбор и уверены в наших волонтерах. Они с блеском прошли обучение и показали, что готовы принять участие в организации фестиваля на самом высоком уровне. Они получат бесценный опыт, который мы обязательно применим в наших будущих проектах", – отметил директор центра привлечения и подготовки добровольцев к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов Александр Антимонов.

В Сочи волонтеры будут задействованы в транспортной логистике, на церемониях открытия и закрытия, в медицинском сопровождении, обеспечении работы со СМИ, сопровождении делегаций и административной работе.

Стоит отметить, что помощь добровольцев понадобится организаторам фестиваля и на родине: Екатеринбург посетят около 200 делегатов из разных стран.

По теме:

На ЧМ-2018 в Екатеринбурге задействуют 4 000 волонтеров