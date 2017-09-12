За капремонт.

В Госдуму внесен законопроект, освобождающий граждан, проживающих не только в аварийных, но и в ветхих домах, от взносов за капремонт. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, сообщает РИА "Новости".

В проекте поясняется основное отличие аварийного жилья от ветхого. В первом случае в нем запрещено проживать, а во втором проживание допускается, поскольку дом не требует немедленного расселения.

"Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном правительством РФ порядке ветхим или аварийным и подлежащем сносу",- говорится в тексте законопроекта.

Принятие этого проекта закона устранит несправедливость, возникающую, когда многоквартирный дом, формально не признанный на момент проведения оценки аварийным, имеет шанс стать таковым в ближайшей перспективе, передает "Уралинформбюро".