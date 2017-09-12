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Военные получат спецусловия в АкадемическомСегодня в 15:38

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При покупке жилья.

С 11 по 30 сентября в екатеринбургском микрорайоне Академический действуют специальные условия на покупку жилья военнослужащими.

Участники военной ипотеки в возрасте от 20 до 45 лет могут взять кредит на сумму до 2,25 миллиона рублей под 10,6% годовых, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое".

Кроме того, до конца месяца дополнительно действует скидка в 2% от цены квартиры при оформлении ипотеки в Газпромбанке и ВТБ24. В банке "Открытие" срок выгодного предложения чуть короче - до 24 сентября.

Для комфортной жизни в Академическом есть все необходимое - крытые паркинги, 3 школы, 8 детских садов, фитнес-центр с бассейном и более 20 спортивных площадок.

В настоящее время возводится новый Преображенский квартал, который станет центральной частью района. В ближайших планах - начало строительства Дворца дзюдо, где будут проходить соревнования международного уровня, а также объектов медицинского кластера – корпуса УГМУ и НИИ ОММ.

Стоит отметить, что военная ипотека базируется на накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения (НИС) и позволяет военнослужащим приобрести жилье по льготным условиям.

По теме:
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