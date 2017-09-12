Это вредно для здоровья.

Американские исследователи вычислили максимальный период времени, в течение которого можно сидеть на стуле. Без вреда для здоровья оставаться в сидячем положении рекомендуется не больше 30 минут. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

Медики проанализировали связь между образом жизни и ее продолжительностью у 8000 человек. В среднем люди проводили 12,3 часа сидя. Минимальный риск смертности был у тех, кто вставал как минимум каждые полчаса.

В случае сидячей работы, эксперты советуют через каждые полчаса делать короткие прогулки, передает "Уралинформбюро".