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Новый лоукостер "Азимут" летит в ЕкатеринбургСегодня в 15:16

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За "смешные" деньги.

С 22 октября 2017 года российская авиакомпания-лоукостер "Азимут" запускает маршрут Ростов-на-Дону - Екатеринбург. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по средам и воскресеньям на Sukhoi Superjet 100.

"Продажи открыты, минимальная стоимость перелета в одну сторону составляет 888 рублей", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе аэропорта "Кольцово".

Екатеринбург станет одним из первых городов в маршрутной сети новой авиакомпании. "Азимут", основанный в феврале 2017 года, начал коммерческую деятельность в сентябре. В маршрутную сеть перевозчика войдут рейсы из Ростова-на-Дону (базового аэропорта) и Краснодара в регионы РФ. В течение трех лет компания планирует сформировать воздушный флот из двенадцати Sukhoi Superjet 100.

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