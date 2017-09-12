В Британии.

В Лондоне стаффордширский бультерьер под воздействие наркотиков загрыз своего хозяина, сообщает Daily Mail.

После съемок документального фильма о запрещенных веществах "Drugs Map Britain" 41-летний Марио Перивойтос решил расслабиться, но не рассчитал дозу кокаина - у мужчины случился эпилептический припадок. Наркотики же находились в легкодоступном для собаки месте.

Соседи услышали крики Перивойтоса и вызвали полицию. Врачи и правоохранители нашли мужчину еще живым, но его лицо было растерзано, глубокая открытая рана также была на шее. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где он скончался, передает "Уралинформбюро".