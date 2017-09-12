Расположенный на Южном Урале памятник природы заливают опасные стокиСегодня в 17:02
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И дотекают до садов.
В памятнике природы регионального значения Каштакский бор обнаружены опасные сливы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в челябинской областной экологической приемной. На стоки жаловались садоводы, чьи участки расположены на границе с бором. Челябинцы утверждают, что стоки существуют долгое время, проходят через Каштакский бор и доходят до садов.
"В ходе обследования территории наши активисты установили источник загрязнения. Это стоки с металлургических отвалов предприятия "Мечел-Материалы", – заявил член экологического совета при губернаторе Виталий Безруков. – Предприятие незаконно сбрасывает стоки, в результате чего "желтые озера" попадают на территорию бора, что является вопиющим случаем нарушения природоохранного законодательства".
В компании свою причастность к стокам полностью отрицают. "В процессе производства "Мечел-Материалов" жидкие отходы не образуются, а потому предприятие, в принципе, не осуществляет их сброс. Обнаруженные трубы являются дренажными и служат для отвода грунтовых вод. Заболоченность указанной территории имеет природный характер, анализ проб почвы, проведенный ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО" по Челябинской области подтвердил, что отвалы, расположенные на территории "Мечел-Материалов", не могут являться источником загрязнения почв на месте отвода грунтовых вод", – сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Разобраться со стоками предстоит Росприроднадзору по Челябинской области и региональному министерству экологии. Все материалы переданы в ведомства.
Фото: челябинская областная экологическая приемная
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