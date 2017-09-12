Отказав в требованиях.

Свердловский арбитражный суд отказал заводу УГМК, расположенному в Красноуральске, в иске против регионального Роспотребнадзора. Санитарное ведомство в марте 2017 года во время проверки уличило "Святогор" (предприятие металлургического комплекса УГМК) в предоставлении сотрудникам воды сомнительного качества.

По предписанию ведомства, нарушения должны были быть устранены к середине осени. В частности, предприятию предстояло довести качество воды централизованной системы водоснабжения завода, которая идет, в том числе, и на приготовление пищи, до требований гигиенических нормативов.

Завод попытался оспорить предписание Роспотребнадзора. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражного суда Свердловской области, передает "Уралиформбюро".

Представители предприятия УГМК настаивали на том, что вода на площадке не соответствует нормативам, потому что именно в таком виде она поступает от МУП "УК ГО Красноуральск". Но этот аргумент суд проигнорировал, отметив, что на "Святогоре" есть лабораторный контроль качества воды централизованной системы водоснабжения перед ее поступлением в распределительную сеть.

"Несоответствие установленным нормативам питьевой воды на территории муниципального образования (…) не является основанием для неисполнения ОАО "Святогор" требований действующего законодательства. ОАО "Святогор" было известно, что МУП поставляется вода несоответствующего качества, однако никаких мер принято не было", - говорится в решении суда.

В случае отсутствия апелляции, решение суда вступает в силу с этой недели.