Из Домодедово.

15 сентября 2017 года авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает прямой рейс Москва – Наманган – Москва. Полеты будут выполняться на современных и комфортабельных Airbus 320 по пятницам. Отправление из Домодедово - в 00.30, прилет в Наманган - в 06.35, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Стоимость перелета в одну сторону составит от 12 500 рублей. Билеты можно купить на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262 и авиакассах.

Наманган – второй город по величине после Ташкента в Узбекистане. Административный центр Наманганской области знаменит своей многовековой историей, например, в его окрестностях находятся руины древнего домонгольского города Аксикент. Кроме того, в Намангане можно поправить здоровье и отдохнуть на бальнеологическом курорте "Чартак".