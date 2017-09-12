Ради спасения наркозависимых.

"Город без наркотиков" будет включен в областной реестр организаций, которые занимаются реабилитацией наркозависимых и профилактикой наркомании. Об этом на встрече с президентом фонда Андреем Кабановым заявил врио губернатора региона Евгений Куйвашев.

Соответствующее соглашение будет заключено между областными минздравом, минсоцполитики, министерством общественной безопасности, а также "Уралом без наркотиков" и "Городом без наркотиков".

"Наша задача - выстроить единую систему, объединить усилия и сделать максимум, чтобы спасти как можно больше наших людей", - заявил Куйвашев.

В свою очередь, Андрей Кабанов отметил, что вопрос объединения усилий "давно витал в воздухе". "Мое твердое убеждение: если кому-то даже одного человека удастся избавить от зависимости, честь ему и хвала", - сказал глава фонда.

"Просто открыть дверь и отправить его в общество крайне опасно. Велика вероятность, что он вернется к употреблению наркотиков", - отметил главный нарколог Свердловской области Олег Забродин, добавив, что социальная реабилитация и ресоциализация - как раз задача негосударственных организаций.

Сегодня реабилитацией наркозависимых и профилактикой наркомании в области занимаются 6 организаций. Минздраву поручено проработать систему их грантовой поддержки. Планируется, что субсидии будут распределяться ежеквартально, передает "Уралинформбюро".