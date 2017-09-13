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Юные таланты "РН-Пурнефтегаза" вернулись из Москвы с победой Сегодня в 10:50

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На корпоративном фестивале "Роснефти".

Делегация ООО "РН-Пурнефтегаз" заняла три призовых места в финале VII корпоративного фестиваля "Роснефть зажигает звезды". В нем приняли участие победители зональных туров из 60 дочерних обществ компании.

Первые места завоевали Илья Карлышев с фотографией "Последний…" (в номинации "Отражение. Фотография") и Дарья Яковлева с картиной "Театр" ("Отражение. Изобразительное искусство"). Кроме того, третье место занял вокальный эстрадный ансамбль "Веретёнышко" (в номинации "Вокал. Эстрадный"). Все три призера выступали в возрастной категории 7-12 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Впервые на московскую сцену вышел театр пластики "Фиеста". Юные звезды "Пурнефтегаза" не только приняли участие в фестивале федерального уровня, но и получили мастер-класс от ведущих артистов цирка.

Выступления конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли народный артист России Левон Оганезов, художественный руководитель балета Street jazz Сергей Мандрик, театральный режиссер Кирилл Сбитнев, артист и музыкант Влад Топалов и другие. За три дня судьи посмотрели более 140 выступлений и работ в номинациях "Хореография", "Вокал", "Инструментальный жанр", "Отражение" и "Оригинальный жанр" в трех возрастных категориях.

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